Мещанский суд Москвы приговорил основателя и бывшего главу машиностроительного холдинга Концерн...

Мещанский суд Москвы приговорил основателя и бывшего главу машиностроительного холдинга "Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина к двум годам колонии за растрату средств, выделенных на гособоронзаказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.Болотин ранее заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке.Согласно приговору, Болотин причастен к растрате части 5,2 млрд рублей, которые Минобороны выделило на разработку боевых машин пехоты под маркой "Курганец". За хищение коммерсант получил два года, из которых ему осталось сидеть 4 месяца, и штраф 200 тыс. рублей.В 2017 году Внешэкономбанк подал иск о признании банкротом концерта КТЗ. Общая сумма долга составляла 97 млрд рублей. В 2018 году была выкуплена Ростехом.С именем Михаила Болотина связывают банкротство Владимирского моторо-тракторного завода, входившего в состав Концерна «Тракторные заводы».Фото: Pexels.com