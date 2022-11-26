Суд по обвинению Безлепкина в коррупции начался вчера. В ходе стартовавшего процесса Петушинский...

Суд по обвинению Безлепкина в коррупции начался вчера.В ходе стартовавшего процесса Петушинский райсуд освободил из-под стражи обвиняемого - наложив на него запрет на совершение определённых действий.Напомним, что Безлепкин с середины марта находится в следственном изоляторе."Вести" сообщали о его задержании по делу, которым занималось УФСБ по Владимирской области.Чиновник обвиняется по ст.290 УК РФ («Получение взятки»), речь идет о 200 тысячах рублей за содействие в заключении контрактов с дошкольными и средними образовательными учреждениями Петушинского района на поставку продуктов питания, а также в попустительстве при осуществлении контроля объемов и сроков выполнения работ по заключенным контрактам.Ему грозит до 12 лет лишения свободы.Фото: https://petushki.info/