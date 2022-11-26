Прогуляемся по Владимиру. Сегодня узнаем новую историю от Татьяны Лысовой. Идем на улицу Княгинин...

Прогуляемся по Владимиру. Сегодня узнаем новую историю от Татьяны Лысовой. Идем на улицу Княгинин монастырь.Улица Княгинин монастырь. Сегодня она начинается с этой маленькой кирпичной сторожки. А 90 лет назад это место выглядело более величественно - стояли святые ворота с высокой трехъярусной колокольней в стиле классицизма. Увидеть это великолепие можно только на сохранившихся фотографиях с Девической улицы - рассказывает Татьяна Лысова. Снесенная в 1932 колокольня унесла с собой в историю пространственную выразительность монастырского комплекса. Окруженного в прошлом еще и прекрасными садами. Сегодня он словно спрятался от людских глаз. Но по-прежнему это одно из самых важных святых мест древнего Владимира. Единственный в городе женский монастырь.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Его основание связывают с супругой Всеволода Большое гнездо. Мария Шварновна ему и обеспечила это большое гнездо. 12 детей 8 выжили и 4 стали великими владимирскими князьями. И после рождения последнего Ивана Мария захворала.Монастырь изначально задуман как родовая усыпальница княгинь владимирского великокняжеского дома. И название его было связано с грядущей смертью Марии Шварновны. Успение -"смертный сон Богородицы".Татьяна Лысова, экскурсовод:- Через год после основания был заложен камень в основание Успенского собора. Во Владимире оказалось сразу два Успенских собора, построенных в 12 веке. Обычно не было такой практики.Но для княжеской семьи было сделано отступление. Храм не сохранился. А вот княжеские захоронения были спасены. Согласно летописям, в 13 веке здесь были погребены княгиня Мария Шварновна, ее сестра Анна и дочь Елена, а также жены Александра Невского. Правда, этот факт до сих пор вызывает споры историков.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Не просто все там, в средневековой истории. Откровенно говоря, весьма не просто.Новый храм был возведен как раз на месте первоначального. Это подтвердили археологические раскопки. Интересно, что древний храм был построен не из известняка, как все остальные во Владимире, а из плинфы. Тонкие обожженные кирпичи готовили из глины с малым содержанием песка и извести. Белый камень на смену плинфе пришел лишь в середине 12 века. Остатки древней кладки из плинфы сохранены сегодня в нижней части Успенского Княгинина монастыря. Согласно раскопкам, храм был очень похож на Дмитриевский собор - крестово-купольного типа. Таким он был до наступления тяжелых времен.Татьяна Лысова, экскурсовод:- Ему досталось и от татаро-монгольского ига. До начала 18 века в документах Княгинина монастыря даже не всплывал. Появляется он уже в жалованной грамоте Василия III.Интересно, что появляется он уже под другим названием - Новодевичий.Татьяна Лысова, экскурсовод:- И так он назывался Новодевичьим вплоть до 1900 года, поэтому не удивительно, что в 1781 году, когда составляли градостроительный план во Владимире, то вновь обретенная улица получила название - Девичьей. Или Девической.Вот так по сути Княгинин монастырь и дал улицам Владимира сразу несколько названий - Девическая, Княгининская и Царицынская. Последнее связано с тем, что в своих стенах монастырь видел известных насельниц - царевну Пелагею Михайловну - невестку Ивана Грозного, сосланную за бездетность, и дочь Бориса Годунова Ксению. Изначально княжеские особы - в частности, Мария Шварновна, а затем и царицы - были поселены в отдельном строении, сначала деревянном, а затем каменном. Он упоминается как храм Иоанна Златоуста.Татьяна Лысова, экскурсовод:- А в 1779 к нему был пристроен придел Казанской иконы Божьей матери. С самого начала на церкви не было больших световых барабанов. Больших луковок. И при описании одной из фотографий храм сравнили с кораблем.Успенский собор неоднократно перестраивался. Облик, созвучный первоначальному, ему вернули в 60-е г. 20 века братья Столетовы. А вот среди утрат - могилы известных людей. Они исчезли после ликвидации Княгинина монастыря. На его территории тогда образовалось ЖАКТ - жилищно-арендное кооперативное товарищество. В уголке коммуны оно возвело спортивную площадку, стерев с лица земли надгробия врача Митрофана Алякринского, писателя Василия Подшивалова, директора Мальцовского училища Дмитрия Советкина. Захоронение последнего обозначено сегодня условно. Татьяна рассказывает, что есть еще один любопытный факт.Татьяна Лысова, экскурсовод:- В стенах Успенского собора было сделано исключение для родственников губернатора Петра Лазарева, отца первооткрывателя Антарктиды. Там, где похоронены жены Невского, были похоронены дочь и его мать. И до революции висела медная табличка.То, что за этой аркой находится продолжение улицы Княгинин монастырь, знают даже не все владимирцы. Появилась она еще в 1855 году после страшного пожара.Татьяна Лысова, экскурсовод:- 37 деревянных келий, и 44 каменных дома на близлежащих улицах Никитской, Шишова, Девической - пожар. На колокольне даже рухнули колокола. Для восстановления был приглашен Яков Крылов.Вот по его проекту и были заново выстроены кельи, впоследствии поделенные на коммунальные квартиры. Уникальность в том, что ни один из домов не повторяется. Получилось, что на территории монастыря выросла своеобразная деревня. В 1923 году ее почему-то назвали поселок Воровского, несмотря на то что в городе уже была улица Воровского. Это вызывало большую путаницу с доставкой корреспонденции вплоть до переименования в 90-е. Сегодня в этих колоритных деревянных домиках уже на улице Княгинин монастырь проживают рядовые владимирцы. Здесь устроена и регентская школа для женщин. Примета улицы - и это здание бывшей приходской школы.Татьяна говорит: радует, что возле него появились столбы. Возможно, памятник архитектуры 19 века наконец, будет отреставрирован и заживет новой жизнью. И значит, продолжится и его история в веках.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"