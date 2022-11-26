Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – с 28 ноября по 4 декабря 2022 года.Не возвращайтесь к былымвозлюбленным! Хотя соблазн будет большой. Ретро Марс на этой неделе будеттащить нас в прошлое и ссориться с Венерой. Так что ничего хорошего из попытокреанимировать старые истории не выйдет, потому что нет мира между двумяначалами, инь и ян. Что ж, найдутся и другие, неменее интересные занятия!Неделя начнется с воссозданиякоалиции Марса и Сатурна – она уже была в конце сентября. Сейчас у нас будетвозможность изменить решения, принятые тогда, и переиграть. Но вот стоит ли?Тут надо отнестись серьезно, потомучто Сатурн шутить не любит и может потом упереться. Не раздумывая можно толькопросить прощения за нанесенные обиды – о таком вы точно не пожалеете.Всю неделю звезды будут по очерединегативить в адрес Нептуна. Он топчется на месте и пока очень слаб. Поэтомутворческим личностям и психологам будет тяжеловато. Будьте готовы держать удар,и на всякий случай не делайте ничего такого, что могут вам поставить в вину.Проблемный Нептун может проигратьсякак грязные сплетни, фейки, мошенники, подковерная борьба, а также дожди,потопы, аварии на воде. Нужно быть осторожнее и стараться не врать – этогодостаточно, чтобы нормально провести эту неделю. Само собой, для бизнеса,свадьбы, покупки недвижимости неделя не очень подходит. Если вы будете делатьэто, тщательно проверяйте все вводные.Хорошо и безопасно заниматься собой.Отбросить все и сохранить себя, как основу, как искусственную елку, на которуювы потом повесите ветки и игрушки. Пытайтесь услышать себя, подбадривать,кормить здоровой пищей.На это не грех потратить всевыходные: купить билеты в спа, уехать в баню, отоспаться – но только неработать. Для этого у нас с вами будет следующая неделя.ОвенЗвезды считают, что вы чаще другихбудете сталкиваться на этой неделе с неправдой, поэтому вам нужно статьнемножко Фомой неверующим. «Доверяй, но проверяй!» – напишите на доске. Всубботу все пазлы совпадут в идеальную картинку для Овна: у вас будут и силы, инастроение, чтобы жить и радоваться!ТелецБудьте осторожны с финансами,особенно с повторными платежами или подписаниями документов. Войдите в образСатурна, строгого и педантичного, вам это поможет. Ваше комьюнити – самоеслабое звено недели: друзья и знакомые могут повиснуть на вашем плече, просяпомощи. Решение принимать вам.БлизнецыРетро Марс в вашем знаке очень силенза счет связи с Сатурном, но вот беда, этот старик поддерживает и вашусоперницу Венеру. Так что вы будете вести дуэль на равных. В личной жизни,бизнесе, личных покупках и продажах могут быть конфликты. Рассчитывайте толькона себя – Марс этому вас хочет научить.РакВы можете чувствовать себя немного нев своей тарелке, так как ситуация очень сильна изменится по сравнению с той, чтобыла еще 2 недели назад. Старайтесь не поддаваться искушениям, не тратьтеденьги на сомнительные вещи. Спрашивайте у себя: что вы думаете, что считаетеправильным сделать?ЛевТак случилось, что благодать звездыготовы пролить на этой неделе только на огненные знаки, и то лишь в выходные.До этого вам придется, как и всем, отбивать мячи, бегать по полю и вытирать потсо лба. Неделя не простая, зато в уикенд вы короли – делайте, чтозаблагорассудится!ДеваЛичная жизнь и работа – уязвимыесферы для Дев. Старайтесь не предпринимать ничего кардинального, а если ужпридется, то следите, чтобы вас не обманули. Особенно это касается любви иромантики. В выходные навестите бабушку или других старших родственников –встреча пополнит ваш внутренний ресурс.ВесыВ учебе, документах и общении у Весовнапряженка: всплывают какие-то старые долги или последствия ошибок в бумагах,отчетах, письмах. Держите себя в руках и педантично разбирайте проблемы по мерепоступления. Вы справитесь, и проведете выходные в прекрасном настроении.СкорпионНеподходящая неделя для финансовыхдел, бизнеса, смены работы, открытия счета в банке. Но зато вы можете собратьотличную коллекцию того, что вам не нужно, с кем лучше не иметь дело и т.д. Иметьсвой черный список – круто. В выходные ситуация кардинально изменится и у васпоявится повод для радости.СтрелецМеркурий и Венера в вашем знаке наэтой неделе в печали, поэтому излучать уверенность в себе вам может бытьсложно. Да и нужно ли? Не играйте роль того, кем вы не являетесь. В выходныеспорт, творчество, уход за внешностью, развлечения и игры с детьми поднимутвашу энергетику до максимума.КозерогВаш Плутон всю неделю будет выяснятьотношения с владыкой черной кармы Лилит, и возможно, вам придется переосмыслитькое-какие свои поступки и выборы, потому что вам за них прилетит. А если всебудет отлично, значит вы светлый и мудрый человек, с чем вас очень хочетсяпоздравить!ВодолейВаш Сатурн в роли третейского судьиили третьего лишнего – в общем, на этой неделе вы можете отказаться меж двухогней, с которыми не хочется ссориться. Возможно, вы будете делать выбор,покупая что-то, или принимая решение в личной жизни. В общем, придется всехорошенько взвешивать!РыбыВ вашем знаке активность: сначалапрямым стал Юпитер, а в грядущее воскресенье прямо пойдет и Нептун. Ну а до 4декабря он будет топтаться на месте, так что какие-то ваши дела могутзависнуть. Готовьтесь к тому, что скоро все закрутится и завертится, а покаотдыхайте, не пытайтесь бежать впереди паровоза.