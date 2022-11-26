Новый год 2023 не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о праздничном декоре. Искусственная елка – главный домашний символ торжества, поэтому важно купить ее с умом.

Новый год 2023 не за горами, а это значит, что пришло время задуматься о праздничном декоре. Искусственная елка – главный домашний символ торжества, поэтому важно купить ее с умом.рекомендует выбирать изделие российского или европейского производства с прочным несущим каркасом. Искусственная елка должна легко собираться. Как минимум, процесс не должен доставлять вам неудобств. Не забудьте найти на упаковке отметку о наличии сертификата пожарной безопасности.Кроме того, важно проверить дерево на прочность. Иначе искусственная елка может развалиться еще до наступления Нового года. отмечает, что для этого можно слегка подергать короткие иголки. Если в руке их не останется — это хороший знак.В преддверии Нового года 2023 в торговых точках ожидается большой выбор праздничных товаров, поэтому не торопитесь покупать первый попавшийся вариант. Обращайте внимание на цены и помните: иногда лучше переплатить, чем жалеть о покупке, но дорого — это не значит качественно.Искусственная елка, новогодние подарки и прочая торжественная атрибутика требуют затрат, но в ряде случаев можно хорошо сэкономить. передает, что российские блогеры готовят видеоролики про Новый год 2023 с полезными для бюджета советами. Их можно будет увидеть на платформе Youtube со 2 по 23 декабря.