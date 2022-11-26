Воскресенье, 27 ноября 2022 года, последний день перед Рождественским постом. Этот день в народе...

Воскресенье, 27 ноября 2022 года, последний день перед Рождественским постом. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье.Православная церковь почитает в этот день память святого Филиппа из Вифсаиды – ученика Иисуса Христа и одного из 12 апостолов. Филипп проповедовал христианство в Галилее. Проповеди почти всегда сопровождались чудесами. Однажды он смог воскресить умершего младенца, которого принесла убитая горем мать.В этот день ещё ели мясо и молочные продукты, а вот с 28 ноября переходили на постные каши, фрукты, овощи, хлеб. В понедельник, среду и пятницу нужно отказаться от рыбы и постного масла. Вино в эти дни пили только вечером, после ужина.По вечерам женщины собирались вместе за работой – пряли лён и шерсть. Во время «бабьих засидок» они не только работали, но и разговаривали, пели песни, строили планы на Рождество. Лень и отказ от работы среди наших предков не поощрялись. Существовала поговорка: «У ленивой пряхи нет рубахи».После ужина 27 ноября еду не убирали, а оставляли домовому. Верили, что ночью он полакомится и подобреет. Если утром 28 ноября много снега навалило, то домашний дух остался доволен и таким образом высказал свою благодарность хозяевам.В некоторых областях было принято на Филиппа изгонять тараканов. К лапе насекомого привязывали ниточку, а потом всей семьей его тащили из дома за нитку. Нужно было вытащить усача за пределы двора. Считалось, что этот ритуал поможет изгнать тараканов до следующей весны.Девушки в Филиппов день гадали на будущего супруга. За ужином тайком оставляли кусочек говядины, который потом прятали под подушку со словами: «Суженый-ряженый! Приди ко мне во сне заговляться». Во сне к девушке должен явиться будущий муж.Что можно делать 27 ноябряВ Филиппов день также отмечают заговенье – начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней до самого Рождества. Поэтому в этот день принято было устраивать щедрые пиры с мясным угощением.27 ноября играли последние свадьбы, а тем, кто не успел обвенчаться, приходилось ждать окончания поста.Чего нельзя делать в Филиппов деньСледует помнить о запрете раздавать еду в Филиппов день. Поэтому и не рекомендуется после праздничного застолья давать с собой уходящим гостям торты, бутерброды или другие блюда.В этот день не стоит ходить в лес на прогулку или охоту, чтобы не попасть в волчью засаду.Не стоит конфликтовать с родителями или с детьми – по примете, такая ссора может затянуться.Нельзя принимать незаконные вознаграждения – можно навлечь на себя и своих родных беды и несчастья.Лицемерить для достижения своей цели тоже не стоит, так как это приведет к проблемам финансового характера.Нельзя в Филиппов день давать кому-либо ключи от своей квартиры, – чужой человек может передать через них свою энергетику, которая не всегда положительна.Также, по народным верованиям, в этот день не стоит лениться, заниматься рукоделием, стричь волосы и ногти.Народные приметы на 27 ноября 2022 годаИней в этот день обещает хороший урожай овса.Если дождик идёт, то пшеницы в следующем году много будет.Услышать карканье ворон – к оттепели.Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.Если облачно или снег идет – к непогоде в мае.Если свадьбу до 27 ноября не сыграешь, то до следующего года одиноким будешь.Фото: www.pxfuel.com