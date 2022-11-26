Настя Ивлеева не стала мириться с беременностью.

Настя Ивлеева не стала мириться с беременностью.Звезда после разрыва с Элджеем пока так и не обзавелась семьей, а о появлении детей, кажется, не может быть и речи. Знаменитая блондинка предпочитает усердно работать, а в перерывах между съемками – тусоваться на светских мероприятиях. Печально, что такой подход к жизни в свое время лишил Настю Ивлееву близкого человека.Многие помнят времена, когда артистка снимала забавные ролики со своей подругой Идой Галич. Казалось, что девушки были созданы для того, чтобы дружить друг с другом. Но в какой-то момент этот шикарный дуэт распался. Девушки перестали общаться.Пути блогеров разошлись, когда брюнетка забеременела. По ее словам, тогда она нуждалась в домашних посиделках, а подруга, наоборот, в тусовках. Получается, что внезапная беременность, можно сказать, разрушила планы Насти Ивлеевой на беззаботные выходы в свет с приятельницей. В общем, обе не смогли смириться с обстоятельствами.Ида Галич намекнула, что тогда ждала поддержки от экс-супруги Элджея, но так ее и не получила. К тому же ей было сложно совмещать дружбу с семьей – это удается не многим женщинам.Минувшим летом подруги обрадовали фанатов своим воссоединением, но оно оказалось недолгим."Не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если мне не отвечают взаимностью, я тоже не пойду", – так прокомментировала очередной разрыв отношений с Настей Ивлеевой блогер.