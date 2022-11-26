Петушинский районный суд смягчил меру пресечения заместителю главы Петушинского района по социальной политике Александру Безлепкину

Петушинский районный суд смягчил меру пресечения заместителю главы Петушинского района по социальной политике Александру Безлепкину, - сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области. Чиновника обвиняют в получении взятки.Арест Безлепкину заменили на запрет определенных действий. Подозреваемого отпустили из зала суда. Под стражой он находился с марта текущего года.Чиновнику грозит до двенадцати лет лишения свободы. в получении денег и услуг на общую сумму 350 тысяч рублей от предпринимателя в октябре 2018 года. За денежное вознаграждение он должен был посодействовать в заключении муниципальных контрактов на поставку продуктов в образовательные учреждения.