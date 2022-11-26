В прокуратуре города Владимира прошла встреча с представителями сетевых предприятий города по...

В прокуратуре города Владимира прошла встреча с представителями сетевых предприятий города по вопросу уборки прилегающих территорий от снега.Во встрече приняли участие представители 33 сетевых организаций (например, сети «Пятерочка», «Агроторг», «Перекресток», «Дикси», «Добрые булки», «Красное и Белое», «Бристоль», «Медилон», «Аптечество», «ТЦ Славянский базар» и др.), отметили в пресс-службе мэрии.Им напомнили, что за качественную зимнюю уборку территории, прилегающей к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, отвечают их собственники или арендаторы.Представителям сетевого бизнеса сообщили, что в поликлиниках и больницах будут запрошены сведения о людях, получивших травмы в результате плохой уборки территорий. В зависимости от степени тяжести и конкретных обстоятельств получения травм будут организованы прокурорские проверки, а материалы направлены в правоохранительные органы.Также до собравшихся довели информацию о возможном наказании за выявленные правонарушения.Подобные совещания были проведены прокуратурой и с участием руководителей владимирских управляющих компаний.По результатам проведенных проверок внесено 47 актов прокурорского реагирования в адрес органов местного самоуправления, дорожных служб, руководителей управляющих организаций, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.