В Муроме продолжается Международный турнир по керлингу. Игры захватывающие - можно в выходные...

В Муроме продолжается Международный турнир по керлингу. Игры захватывающие - можно в выходные желающим полюбоваться. Что и делает наш корреспондент Кристина Иванова.Она с нами на связи этим утром. Кристина, приветствуем тебя, что в планах турнира?Кристина Иванова, корреспондент:- На муромском льду продолжаются групповые встречи по керлингу. Cегодня вечером пройдут первые полуфиналы. Состязания международные. В них принимают участие сборные Владимирской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Кении и Нигерии. Африканки всего год занимаются этим видом спорта...