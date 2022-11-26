Экс-солистка Тату очень счастлива!

Экс-солистка "Тату" очень счастлива!Не так давно Лена Катина сообщила поклонникам радостную новость: она вышла замуж. Новым избранником рыжеволосой звезды стал миллионер Дмитрий Спиридонов. Несмотря на солидное состояние, парочка решила отпраздновать свадьбу тихо и без пышного торжества. Кажется, для счастья экс-солистке "Тату" достаточно просто быть рядом со своим возлюбленным.На этом хорошие новости в жизни артистки не закончились. Журналисты, ссылающиеся на источники, сообщили, что артистка в положении и готовится стать мамой. Сама Лена Катина молчала на этот счет, но в конце концов заговорила. В своем микроблоге она опубликовала снимок, на котором отчетливо виден беременный животик."Теперь на съемках вдвоем", – подписала фотографию бывшая солистка "Тату".Кажется, звезда настолько свыклась с тем, что вот-вот станет мамой, что ведет себя так, будто ребенок уже появился на свет и повсюду таскается с ней – не зря же еще не успевшая родить Лена Катина оставила такую подпись.Певица, судя по всему, чувствует себя очень хорошо, ведь призналась поклонникам, что в интересном положении ей хочется быть красивой и улыбаться миру. Фанаты в свою очередь принялись писать в комментариях о том, как экс-солистке "Тату" идет беременность, а также желать мамочке сил и здоровья.