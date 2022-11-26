Всего за минувшую неделю во Владимирской области был зарегистрирован один очаг бешенства.

В поселке Новки Камешковского района у бездомной собаки обнаружено бешенство, передает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.«На территории региона за минувшую неделю был зарегистрирован один очаг бешенства», — уточнили в сообщении.В управлении также напомнили, что ситуация по бешенству в области остается напряженной. Рост очагов может привести к инфицированию как домашних и сельскохозяйственных животных, так и человека.