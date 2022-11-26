25 ноября в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. В 16:20 на 349 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” столкнулись внедорожник “Лексус” и фура. Как сообщили 6 25 ноября в

25 ноября в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. В 16:20 на 349 километре трассы Р-132 “Золотое кольцо” столкнулись внедорожник “Лексус” и фура. Как сообщили 6 25 ноября в Гусь-Хрустальном районе произошло смертельное ДТП. каналу в дорожном ведомстве, водитель авто “Лексус” двигался со стороны Владимир-Гусь-Хрустальный. Он неправильно не рассчитал скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с