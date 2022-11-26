В Коврове жильцы нового многоквартирного дома по адресу: улица Маршала Устинова, дом 9 -...

В Коврове жильцы нового многоквартирного дома по адресу: улица Маршала Устинова, дом 9 - неоднократно жаловались во все инстанции на периодическое затопление подвала.Городская прокуратура в ходе проверки подтвердила факт затопления подвала, намокания фундаментных блоков и пр.Оказалось, что ещё в марте 2021 года администрацией города Коврова разработана документация на строительство городской дороги и ливневой канализации по ул.Маршала Устинова от ул.Строителей до ул.Еловой. Эту дорогу даже уже включили в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения.Но строительство дороги и ливневой канализации так и не было начато, деньги на эти цели не выделены.По обращению прокурора суд возложил на администрацию города Коврова и Управление городского хозяйства обязанность обеспечить финансирование и осуществить строительство автомобильной дороги и ливневой канализации по ул. Маршала Устинова в г. Коврове в соответствии с проектно-сметной документацией.Исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.Фото: www.pxfuel.com