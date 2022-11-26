А теперь мы хотели бы поздравить нашу коллегу Анастасию Сахарову. Настя среди победителей 17-го...

А теперь мы хотели бы поздравить нашу коллегу Анастасию Сахарову. Настя среди победителей 17-го международного фестиваля "Zлатые врата", который прошел во Владимире. И это был ее первый вокальный конкурс.Анастасия стала лауреатом 3-ей степени в номинации "джазовый вокал". Анастасия исполнила песню "Strange fruit" - известной джазовой певицы Билли Холидей.В конкурсе приняли участие 250 исполнителей из Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Московской, Кировской, Архангельской областей. А также жители Китая, Узбекистана и Анголы. Директор фестиваля - певица Дария Курпаяниди. Zлатые врата посвящены ее маме и педагогу, Ларисе Сёминой.В жюри фестиваля были почетные гости, эксперты мирового вокального телешоу на России-1 "Ну-ка все вместе": ректор московского международного факультета Искусств Ольга Попкова и номинант на премию ГРЭММИ Андрей Солод.Обладателем гран-при фестиваля стал вокальный ансамбль "Новый звук" из Владимира.