Во Владимире полицейские задержали похитителя автомобиля. В момент хищения мужчина находился в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе областного УМВД 22 ноября. 2022 года жительница

Во Владимире полицейские задержали похитителя автомобиля. В момент хищения мужчина находился в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе областного УМВД 22 ноября. 2022 года жительница Судогды обратилась в полицию и сообщила о пропаже её авто «Iran Khodro». Женщина оставила машину в автомастерской, но после не обнаружила его на прежнем месте. Оперативники установили, что машину угнал 36-летний