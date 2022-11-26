Сегодня в 8 часов 55 минут поступил сигнал о возгорании на владимирском складе в поселке РТС.
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Сегодня в 8 часов 55 минут поступил сигнал о возгорании на владимирском складе в поселке РТС.
К приезду пожарных полыхала уже треть здания. Огню не дали распространиться на все строение, и оперативно ликвидировали подар на площади 120 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Погибших и пострадавших нет, выясняется причина возгорания.
Фото сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.