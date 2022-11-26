26 ноября во Владимире загорелся склад по адресу: п. РТС, д.13б. На на вызов в тревожное ведомство отреагировали 8 единиц техники, 21 человек личного состава. На момент их прибытия наблюдалось

26 ноября во Владимире загорелся склад по адресу: п. РТС, д.13б. На на вызов в тревожное ведомство отреагировали 8 единиц техники, 21 человек личного состава. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение 1/3 склада. Пожарные не дали огню распространиться на все строение, и оперативно ликвидировали горение на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет.