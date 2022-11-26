В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давления в Центральном регионе существенно...

В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давления в Центральном регионе существенно превышает норму.27 ноября, в воскресенье, во Владимирской области ожидается облачная погода, без осадков.Ветер северо-восточный, умеренный, 3-5 метров в секунду.Давление повысится и составит 765 мм рт. столба, что на 17–19 единиц выше положенного по климату.Температура от -10 ночью в течение дня поднимется до -4... -3 градусов. В ночь на понедельник температура не опустится ниже -8.Фото: depositphotos.com