У нас такое творческое состязание состоялось в первый раз. На него заявились 18 человек.
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У нас такое творческое состязание состоялось в первый раз. На него заявились 18 человек.
По итогам заочного этапа в очном туре приняли участие 15 с видеороликами «Визитная карточка директора». А также рассказали о сильных сторонах своих учебных организаций, сообщила пресс-служба АВО.
Из них отобрали семерых лучших:
Татьяна Голубева (школа № 4 г.Гусь-Хрустальный),
Андрей Додуев (Сойменская школа Судогодского района),
Наталья Золина (Симская школа Юрьев-Польского района),
Ирина Кучина (лицей № 1 о.Муром),
Лариса Никишина (Ставровская школа Собинского района),
Екатерина Плышевская (школа № 29 г.Владимира)
Людмила Чернышова (Молотицкая школа Муромского района).
Тот из них, кто станет победителем представит регион 33 на федеральном этапе в 2023 году.
Фото пресс-служба АВО.