У нас такое творческое состязание состоялось в первый раз. На него заявились 18 человек. По...

У нас такое творческое состязание состоялось в первый раз. На него заявились 18 человек.По итогам заочного этапа в очном туре приняли участие 15 с видеороликами «Визитная карточка директора». А также рассказали о сильных сторонах своих учебных организаций, сообщила пресс-служба АВО.Из них отобрали семерых лучших:Татьяна Голубева (школа № 4 г.Гусь-Хрустальный),Андрей Додуев (Сойменская школа Судогодского района),Наталья Золина (Симская школа Юрьев-Польского района),Ирина Кучина (лицей № 1 о.Муром),Лариса Никишина (Ставровская школа Собинского района),Екатерина Плышевская (школа № 29 г.Владимира)Людмила Чернышова (Молотицкая школа Муромского района).Тот из них, кто станет победителем представит регион 33 на федеральном этапе в 2023 году.Фото пресс-служба АВО.