В Камешковском районе Владимирской области обнаружили новый очаг бешенства. Болезнь возникла у бездомной собаки в поселке Новки. Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской

В Камешковском районе Владимирской области обнаружили новый очаг бешенства. Болезнь возникла у бездомной собаки в поселке Новки. Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной. Владимирцам напомнили, что бешенство – смертельное заболевание и призвали сделать прививки своим домашним животным. Заразиться можно и при укусе от внешне здорового животного. Бешенство происходит при укусе и