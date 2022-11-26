Прокуратура проверила соблюдение требований земельного законодательства администрацией города...

Прокуратура проверила соблюдение требований земельного законодательства администрацией города Петушки.Жительница города Петушки в 2021 году подала заявление в горадминистрацию о предоставлении ей земельного участка в аренду без торгов для жилищного строительства и подсобного хозяйства. Также она предоставила схему расположения участка на кадастровом плане, в соответствии с которой там отсутствуют объекты недвижимости. Согласно этим сведениям земля была выделена ей в аренду сроком на 20 лет.Однако проверка исполнения администрацией г. Петушки земельного законодательства выявила, что на арендованной территории частично расположен жилой дом.Необоснованное предоставление земельного участка кадастровой стоимостью более 400 тыс. рублей причинило ущерб г. Петушки на указанную сумму.Женщина предоставила заведомо ложные сведения, по результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дела по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://pixabay.com/ru/