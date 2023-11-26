За незаконно срубленную елку во Владимирской области грозит крупный штраф
В преддверии новогодних...
За незаконно срубленную елку во Владимирской области грозит крупный штраф
В преддверии новогодних праздников в регионе идет борьба с незаконными рубками хвойных деревьев.
Напоминаем, за одно срубленное дерево сосны или ели предусмотрен штраф:
для граждан - от 3 000 до 4 000 рублей,
для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей,
для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
Если ущерб будет значительным, виновный станет фигурантом уголовного дела. Новогодние деревья лучше всего законным образом покупать на специальных елочных базарах.
Фото: freepik.com