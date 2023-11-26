За незаконно срубленную елку во Владимирской области грозит крупный штраф В преддверии новогодних...

За незаконно срубленную елку во Владимирской области грозит крупный штрафВ преддверии новогодних праздников в регионе идет борьба с незаконными рубками хвойных деревьев.Напоминаем, за одно срубленное дерево сосны или ели предусмотрен штраф:для граждан - от 3 000 до 4 000 рублей,для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей,для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Если ущерб будет значительным, виновный станет фигурантом уголовного дела. Новогодние деревья лучше всего законным образом покупать на специальных елочных базарах.Фото: freepik.com