Лунтяша из приюта во Владимирской области нашла себе новых хозяев.
О счастливой истории из приюта...
Лунтяша из приюта во Владимирской области нашла себе новых хозяев.
О счастливой истории из приюта "Дорога добра".
Накануне туда приехала семья, чтобы выбрать верного друга. Больше всего им понравилась Лунтяша - мы как-то рассказывали об этой хвостатой в нашей рубрике. И вот Лунтик уже осваивается в новом доме. Волонтёры надеются, что всё у неё сложится, и она обретёт по-настоящему любящую семью.
Но в приюте остаётся ещё много животных, которым нужен дом. Одна из них - Маргоша. Небольшая собачка несколько лет просидела на цепи. Её хозяйка умерла. Голодную Маргошу спасли волонтёры. Очень скромная, воспитанная, аккуратная и умненькая. Подробная информация - по телефону ответственного волонтёра. Можно приехать в приют и посмотреть всех питомцев - вдруг вам приглянётся кто-то из них?
Телефон ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03.