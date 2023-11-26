Лунтяша из приюта во Владимирской области нашла себе новых хозяев. О счастливой истории из приюта...

Лунтяша из приюта во Владимирской области нашла себе новых хозяев.О счастливой истории из приюта "Дорога добра".Накануне туда приехала семья, чтобы выбрать верного друга. Больше всего им понравилась Лунтяша - мы как-то рассказывали об этой хвостатой в нашей рубрике. И вот Лунтик уже осваивается в новом доме. Волонтёры надеются, что всё у неё сложится, и она обретёт по-настоящему любящую семью.Но в приюте остаётся ещё много животных, которым нужен дом. Одна из них - Маргоша. Небольшая собачка несколько лет просидела на цепи. Её хозяйка умерла. Голодную Маргошу спасли волонтёры. Очень скромная, воспитанная, аккуратная и умненькая. Подробная информация - по телефону ответственного волонтёра. Можно приехать в приют и посмотреть всех питомцев - вдруг вам приглянётся кто-то из них?Телефон ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03.