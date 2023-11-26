Мокрый снег и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области Как...

Мокрый снег и низкое атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской областиКак сообщают синоптики, в понедельник, 27 ноября 2023 года, во Владимирскую область придет потепление. Ночью ожидается сильный снег. Утром - дождь, который во второй половине дня сменится мелким мокрым снегом. Осадки прекратятся только ближе к вечеру.Температура воздуха днем 0.. +2°C. Ночью столбик термометра опустится -1.. -2°C.Ветер восточный, 6м/с.Атмосферное давление от 729 до 735 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыПогода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег – к ненастному маю; иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет.Фото: freepik.com