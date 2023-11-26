Большинство передвижных комплексов фотовидеофиксации разместят на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Камеры появятся с 26 ноября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе минтранса области.

Большинство передвижных комплексов фотовидеофиксации разместят на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Камеры появятся с 26 ноября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе минтранса области. Адреса следующие: – а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км, 9 км, 12 км, 13 км, 16 км, 18 км, 19 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо»,