Народные приметы на 27 ноября. Что было принято делать в день Филиппова заговенья? 27 ноября 2023...

Народные приметы на 27 ноября. Что было принято делать в день Филиппова заговенья?27 ноября 2023 года отмечается канун Рождественского поста. Исторически этот день знают как Куделицу или Филиппово заговенье.В ночь на 27 ноября наши предки ели мясную и молочную пищу, но со следующего дня переходили на диету, состоящую из каши натощак, фруктов, овощей и хлеба. По понедельникам, средам и пятницам они воздерживались от рыбы и растительного масла. По вечерам женщины собирались, чтобы прясть лен или шерсть, также они пели пения песни и составляли планы на Рождество.Сегодня православной церковью почитается святой Филипп. Филипп при жизни совершил много добрых дел, он был предан смерти языческими властями за свои миссионерские дела. Православная церковь отмечает этот день как торжественное напоминание о его мученической кончине.Что можно и нельзя делать в Филиппов день?В Филиппов день также отмечают заговенье – начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней до самого Рождества. Поэтому в этот день принято было устраивать щедрые пиры с мясным угощением.Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей – в этот период женщины готовили кудель – волокно льна для прядения.А еще в этот день принято было чествовать домового – нужно выставить ему еду, чтобы он лучше охранял хозяйство и особенно живность в течение зимы.Следует помнить о запрете раздавать еду в Филиппов день. Поэтому и не рекомендуется после праздничного застолья давать с собой уходящим гостям торты, бутерброды или другие блюда.Не стоит конфликтовать родителям с детьми, – по примете, такая ссора может затянуться и привести к разрыву отношений. В этот день нужно всем держать свои эмоции под контролем, а язык – за зубами.Нельзя в Филиппов день давать кому-либо ключи от своей квартиры, – чужой человек может передать через них свою энергетику, которая не всегда положительна.Народные приметы на 27 ноября 2023 годаИней в этот день обещает хороший урожай овса.Если дождик идёт, то пшеницы в следующем году много будет.Услышать карканье ворон – к оттепели.Если солнечно, то урожай хлеба будет неважный.Если облачно или снег идет – к непогоде в мае.Фото: freepik.com