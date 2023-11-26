Оливье и Сельдь под шубой подорожали: во сколько обойдутся новогодние салаты жителям...

"Оливье" и "Сельдь под шубой" подорожали: во сколько обойдутся новогодние салаты жителям Владимирской области?По данным Росстата стоимость ингредиентов для салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой" в сравнении с концом 2022 года увеличилась в среднем на 6% и 4%.Среди продуктов, которые входят в "Оливье" больше всего подорожали морковь и куриные яйца – их цена выросла на 27% и 24%. Следом идут репчатый лук (+12%), вареная колбаса (+6%) и горошек (+6%). А стоимость картофеля и майонеза, наоборот, упала на 7% и 1% соответственно. Общая стоимость ингредиентов для салата выросла на 6%, до 1 200 рублей сообщают "Известия".Стоимость продуктов для второго блюда выросла на 4%, до 782 рублей. Речь идет о сельди (стоимость не изменилась, здесь и далее цена за 1 кг), куриных яйцах (цена увеличилась на 24%), майонезе (–1%), картофеле (–7%), репчатом луке (+12%), свекле (+24%) и моркови (+27%).«Стоит отметить, что ценовая динамика на рынке продовольствия во многом зависит от баланса спроса и предложения. В текущем году наблюдается рост производства ряда ключевых видов продукции. В том числе собрано существенно больше картофеля и овощей открытого грунта по сравнению с показателями 2022 года», — сказали в министерстве.Фото: freepik.com