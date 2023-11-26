Горнолыжный курорт Красная Гора, находящийся в поселке Мелехово под Ковровом, открыл сезон лыж и сноуборда. Кроме того, как сообщили в пресс-служба комплекса, заработал также склон для

Горнолыжный курорт Красная Гора, находящийся в поселке Мелехово под Ковровом, открыл сезон лыж и сноуборда. Кроме того, как сообщили в пресс-служба комплекса, заработал также склон для катания на «ватрушках». Лыжники и сноубордисты могут кататься на двух склонах. Также работает один подъемник. Цены на подъем в выходные и будни отличаются. Даже если нет собственных лыж, «ватрушек»