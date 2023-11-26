Предприятия из Владимирской области получат субсидии только при определенном условии Использование...

Предприятия из Владимирской области получат субсидии только при определенном условииИспользование технологий искусственного интеллекта на предприятиях станет обязательным условием для получения государственных субсидий, сообщает информационное агентство ТАСС.Такой подход опробуют в 2024 году для предприятий с годовой выручкой свыше 800 миллионов рублей.Прежде всего, эти меры будут применяться к компаниям в приоритетных отраслях: промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт.Напомним, что впервые во Владимирской области в медицину внедрят искусственный интеллектФото: freepik.com