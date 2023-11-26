Прокуратура взяла на контроль ремонт автомобильной дороги в городе Вязники Вязниковской...

Прокуратура взяла на контроль ремонт автомобильной дороги в городе ВязникиВязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, дорожное покрытие по переулку Текстильный в городе Вязники находится в неудовлетворительном состоянии. На проезжей части есть повреждения в виде выбоин, размеры которых превышают предельно допустимый, электрическое освещение не соответствует установленным нормативам.В итоге прокурор обратился в Вязниковский городской суд с требованиями к администрации Вязниковского района выполнить комплекс мероприятий по приведению указанной дороги в надлежащее состояние.Требования прокурора судом удовлетворены. Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области