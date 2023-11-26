Роскачество обнаружило в пельменях владимирского завода сою и перемолотые кости Эксперты...

Роскачество обнаружило в пельменях владимирского завода сою и перемолотые костиЭксперты Роскачества исследовали пельмени некоторых российских марок. Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел опрос среди россиян и выяснил, что 96% покупают замороженные пельмени и только 4% готовят их сами или иногда покупают готовый замороженный продукт.Опрос также позволил выяснить, чего опасаются покупатели, приобретая готовые пельмени. Например, они считают, что вместо мяса производители могут использовать соевый белок, а говядину и свинину заменять более дешевым мясом птицы, в фарш могут добавлять перемолотые кости.В соответствии со стандартом доля фарша в пельменях должна составлять не менее 50%. Больше 55% фарша оказалось в пельменях «ВкусВилл» (категория «Б»), «Мясновъ» (категория «В»), «Рестория» (категория «В»).Исследование показало, что из 20 исследованных марок в фарше пельменей «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar оказались частицы костной ткани. У двух торговых марок в составе указана соевая мука, у четырех торговых марок– соевый белок. Это не считается нарушением, но не соответствует требованиям Роскачества. Использовал сою, но не указал ее в составе (что является нарушением технического регламента) производитель пельменей «Тураково».В результате лабораторных испытаний, проведенных в 2023 году, выяснилось, что улучшилось качество у пельменей «Мясновъ» и «Мираторг».Качество осталось на том же уровне, что и в 2019 году, у пельменей «Атяшево», «Останкинские традиционные», «Стародворье».Фото: freepik.com