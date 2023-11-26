Сложно попасть на прием: 50% владимирцев предпочитает самостоятельно лечиться дома
Социологи...
"Сложно попасть на прием": 50% владимирцев предпочитает самостоятельно лечиться дома
Социологи Центра Управления Регионом (ЦУР) Владимирской области провели опрос среди жителей города касаемо сферы здравоохранения.
Конкретизируя вопрос о нехватке кадров, владимирцы отмечают следующие специализации врачей, в которых область, по их мнению, нуждается сильнее всего:
Невролог (33%)
Терапевт (30%)
Кардиолог (27%)
Хирург (20%)
Гастроэнтеролог (19%)
11% жителей региона отмечают улучшение в медицине за последние 3 года.
Каждый второй опрошенный, заболев, предпочитает лечиться самостоятельно (50%), обращаются за медицинской помощью к специалистам – 42% жителей региона.
Причины, почему владимирцы предпочитают лечиться самостоятельно:
Сложно попасть на прием / вызвать врача на дом (48%)
Знают схему лечения по предыдущим обращениям к врачу (29%)
Боятся заболеть сильнее, находясь в поликлинике (23%)
Большинство опрошенных обычно получают медицинскую помощь в государственных (муниципальных) медицинских учреждениях - 60%, 35% респондентов получают ее в частных медицинских организациях.
Поводы для обращения в медицинские учреждения:
Простудные, инфекционные заболевания (28%)
Хронические заболевания (25%)
Диспансеризация / сдача анализов (18%)
Чаще всего респонденты, которые обычно получают медицинскую помощь в муниципальных организациях, пользуются записью через Интернет (33%), 32% записываются по телефону, 27% опрошенных пользуются услугами регистратур в медицинских учреждениях.
Наиболее популярные способы записи через интернет:
Портал «Госуслуги» (81%)
Региональный портал 33.k-vrachu.ru (10%)
Мобильное приложение «К-ВРАЧУ» (3%)
Как отмечают социологи ЦУР, большие надежды на развитие медицины в регионе жители связывают с открытием филиала медицинского вуза – ПИМУ. 57% опрошенных считают, что открытие института во Владимире будет способствовать развитию сферы здравоохранения в регионе, 27% уверены, что не будет.
По мнению респондентов, открытие медицинского вуза во Владимире будет способствовать развитию сферы здравоохранения в регионе по следующим причинам:
Появится больше квалифицированных специалистов в регионе (33%)
Выпускники останутся работать в регионе (в т.ч. благодаря производственной практике в местных медицинских учреждениях) (23%)
Решится проблема дефицита кадров / проблема нехватки специалистов узкого профиля (21%).
Фото: freepik.com