Сложно попасть на прием: 50% владимирцев предпочитает самостоятельно лечиться дома Социологи...

"Сложно попасть на прием": 50% владимирцев предпочитает самостоятельно лечиться домаСоциологи Центра Управления Регионом (ЦУР) Владимирской области провели опрос среди жителей города касаемо сферы здравоохранения.Конкретизируя вопрос о нехватке кадров, владимирцы отмечают следующие специализации врачей, в которых область, по их мнению, нуждается сильнее всего:Невролог (33%)Терапевт (30%)Кардиолог (27%)Хирург (20%)Гастроэнтеролог (19%)11% жителей региона отмечают улучшение в медицине за последние 3 года.Каждый второй опрошенный, заболев, предпочитает лечиться самостоятельно (50%), обращаются за медицинской помощью к специалистам – 42% жителей региона.Причины, почему владимирцы предпочитают лечиться самостоятельно:Сложно попасть на прием / вызвать врача на дом (48%)Знают схему лечения по предыдущим обращениям к врачу (29%)Боятся заболеть сильнее, находясь в поликлинике (23%)Большинство опрошенных обычно получают медицинскую помощь в государственных (муниципальных) медицинских учреждениях - 60%, 35% респондентов получают ее в частных медицинских организациях.Поводы для обращения в медицинские учреждения:Простудные, инфекционные заболевания (28%)Хронические заболевания (25%)Диспансеризация / сдача анализов (18%)Чаще всего респонденты, которые обычно получают медицинскую помощь в муниципальных организациях, пользуются записью через Интернет (33%), 32% записываются по телефону, 27% опрошенных пользуются услугами регистратур в медицинских учреждениях.Наиболее популярные способы записи через интернет:Портал «Госуслуги» (81%)Региональный портал 33.k-vrachu.ru (10%)Мобильное приложение «К-ВРАЧУ» (3%)Как отмечают социологи ЦУР, большие надежды на развитие медицины в регионе жители связывают с открытием филиала медицинского вуза – ПИМУ. 57% опрошенных считают, что открытие института во Владимире будет способствовать развитию сферы здравоохранения в регионе, 27% уверены, что не будет.По мнению респондентов, открытие медицинского вуза во Владимире будет способствовать развитию сферы здравоохранения в регионе по следующим причинам:Появится больше квалифицированных специалистов в регионе (33%)Выпускники останутся работать в регионе (в т.ч. благодаря производственной практике в местных медицинских учреждениях) (23%)Решится проблема дефицита кадров / проблема нехватки специалистов узкого профиля (21%).Фото: freepik.com