В каких случаях пациенты во Владимирской области могут получать бесплатные лекарства? Министерство...

В каких случаях пациенты во Владимирской области могут получать бесплатные лекарства?Министерство здравоохранения Владимирской области разъясняет, в каких случаях пациенты, заболевшие простудными заболеваниями, могут получить лекарственное лечение бесплатно за счет средств регионального бюджета:Пациенты, которым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 разрешены для льготного лекарственного обеспечения все лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых:• дети первых трех лет жизни;• дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;• инвалиды I группы;• неработающие инвалиды II группы;• пациенты с диабетом• пациенты с онкологией• другие категории граждан согласно Постановлению.- Пациенты при наличии подозрения или установленного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19.Список лекарственных препаратов противовирусной направленности, доступных для отпуска пациентам, указанных выше, за счет средств регионального бюджета:- интерферон альфа-2B [Гриппферон, капли наз.]: дети/взрослые- умифеновир [Арбидол 50 мг и 200 мг]: дети/взрослые- фавипиравир [Коронавир]: взрослые при наличии подозрения или установленного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19Отпуск лекарственных препаратов организует участковый врач или фельдшер, сообщают в Правительстве Владимирской области.Фото: freepik.com