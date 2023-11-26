В каких случаях пациенты во Владимирской области могут получать бесплатные лекарства?
Министерство...
В каких случаях пациенты во Владимирской области могут получать бесплатные лекарства?
Министерство здравоохранения Владимирской области разъясняет, в каких случаях пациенты, заболевшие простудными заболеваниями, могут получить лекарственное лечение бесплатно за счет средств регионального бюджета:
Пациенты, которым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 разрешены для льготного лекарственного обеспечения все лекарственные препараты из перечня жизненно необходимых:
• дети первых трех лет жизни;
• дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
• инвалиды I группы;
• неработающие инвалиды II группы;
• пациенты с диабетом
• пациенты с онкологией
• другие категории граждан согласно Постановлению.
- Пациенты при наличии подозрения или установленного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19.
Список лекарственных препаратов противовирусной направленности, доступных для отпуска пациентам, указанных выше, за счет средств регионального бюджета:
- интерферон альфа-2B [Гриппферон, капли наз.]: дети/взрослые
- умифеновир [Арбидол 50 мг и 200 мг]: дети/взрослые
- фавипиравир [Коронавир]: взрослые при наличии подозрения или установленного диагноза коронавирусной инфекции COVID-19
Отпуск лекарственных препаратов организует участковый врач или фельдшер, сообщают в Правительстве Владимирской области.
Фото: freepik.com