Огонь возник в подвале многоквартирного жилого дома в селе Лаптево по адресу улица Луговая, дом №2 в воскресенье, 26 ноября, примерно в полпервого ночи. Предварительная площадь пожара

Огонь возник в подвале многоквартирного жилого дома в селе Лаптево по адресу улица Луговая, дом №2 в воскресенье, 26 ноября, примерно в полпервого ночи. Предварительная площадь пожара составляла 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Пламя тушили 12 спасателей. Также из огня пожарные спасли 3 человек. К счастью, никто не пострадал и не