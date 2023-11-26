В Ковров закупят 12 троллейбусов, которые будут работать без кондуктора К 30 июня 2024 года в...

В Ковров закупят 12 троллейбусов, которые будут работать без кондуктораК 30 июня 2024 года в Ковров приедут 12 троллейбусов, которые будут работать без кондуктора. Первые контракты на закупку появились 22 ноября 2023 года Поставщика должны определить 1 декабря.На сайте Госзакупок опубликованы 4 контракта. Цена одного контракта более 77,5 миллионов рублей. Закупка новых троллейбусов обойдется в 310 миллионов рублей.Все троллейбусы будут низкопольные, вместимостью от 100 до 150 пассажиров. Они смогут работать на автономном ходу и развивать скорость до 60 км/ч. В салоне будет предусмотрена система подсчета пассажиропотока система бескондукторной оплаты проезда. Для этого установят терминалы для оплаты проезда.Водителю будут поступать данные, сколько человек вошло в троллейбус и сколько оплатило проезд.Фото: gorodkovrov.ru