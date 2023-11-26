В Муромской больнице Владимирской области прошли курс реабилитации более 200 пациентов Более 200...

В Муромской больнице Владимирской области прошли курс реабилитации более 200 пациентовБолее 200 пациентов прошли курс реабилитации в Муромской городской больнице №2. В регионе активно развивается направление медицинской реабилитации. Об этом сообщает Минздрав Владимирской области.В июле 2023 года на базе Муромской ГБ №2 открылось отделение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Здесь проходят восстановительное лечение пациенты с хроническими легочными заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетическими ангиопатиями ног, неврологическими болезнями, болезнями опорно-двигательной системы, травмами.В состав отделения реабилитации входят:физиотерапевтическое отделение,отделение лечебной физкультуры,массаж,лазерная терапия,спелеотерапия.На данный момент медицинскую реабилитацию в Муромской ГБ №2 прошли более 200 человек. Получить восстановительное лечение здесь могут жители г. Мурома и Муромского района. Для проведения реабилитации необходимо направление от лечащего врача с указанием основного диагноза и сопутствующих заболеваний.В целях лицензирования услуги на проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях Муромской городской больнице №2 из областного бюджета выделили более 1,6 млн. рублей на приобретение 22 единиц медицинского оборудования. Кроме того, в целях дальнейшего участия медорганизации в федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2024 год выделено около 15 млн. рублей на дооснащение отделения реабилитации. Для этих целей Муромской ГБ №2 поставят ещё 71 единицу оборудования.Также в текущем году разрешения на отдельные этапы оказания медицинской реабилитации выданы:- Городской больнице №4 г. Владимира [ранняя реабилитация],- Центральной городской больнице г. Коврова [ранняя реабилитация],- Ковровской городской больнице № 2 [в амбулаторных условиях детям].В скором времени процедура лицензирования отдельных этапов медицинской реабилитации будет завершена в Александровской районной больнице.Фото: freepik.com