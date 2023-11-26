В Муромской больнице Владимирской области прошли курс реабилитации более 200 пациентов
Более 200...
В Муромской больнице Владимирской области прошли курс реабилитации более 200 пациентов
Более 200 пациентов прошли курс реабилитации в Муромской городской больнице №2. В регионе активно развивается направление медицинской реабилитации. Об этом сообщает Минздрав Владимирской области.
В июле 2023 года на базе Муромской ГБ №2 открылось отделение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. Здесь проходят восстановительное лечение пациенты с хроническими легочными заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетическими ангиопатиями ног, неврологическими болезнями, болезнями опорно-двигательной системы, травмами.
В состав отделения реабилитации входят:
физиотерапевтическое отделение,
отделение лечебной физкультуры,
массаж,
лазерная терапия,
спелеотерапия.
На данный момент медицинскую реабилитацию в Муромской ГБ №2 прошли более 200 человек. Получить восстановительное лечение здесь могут жители г. Мурома и Муромского района. Для проведения реабилитации необходимо направление от лечащего врача с указанием основного диагноза и сопутствующих заболеваний.
В целях лицензирования услуги на проведение медицинской реабилитации в амбулаторных условиях Муромской городской больнице №2 из областного бюджета выделили более 1,6 млн. рублей на приобретение 22 единиц медицинского оборудования. Кроме того, в целях дальнейшего участия медорганизации в федеральной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2024 год выделено около 15 млн. рублей на дооснащение отделения реабилитации. Для этих целей Муромской ГБ №2 поставят ещё 71 единицу оборудования.
Также в текущем году разрешения на отдельные этапы оказания медицинской реабилитации выданы:
- Городской больнице №4 г. Владимира [ранняя реабилитация],
- Центральной городской больнице г. Коврова [ранняя реабилитация],
- Ковровской городской больнице № 2 [в амбулаторных условиях детям].
В скором времени процедура лицензирования отдельных этапов медицинской реабилитации будет завершена в Александровской районной больнице.
Фото: freepik.com