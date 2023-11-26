Грядущая ночь (с 26 по 27 ноября) принесет опасности для жителей Владимира. Ожидаются сильный и мокрый снег, местами метель, в некоторых районах города появится гололед. Об этом сообщает

Грядущая ночь (с 26 по 27 ноября) принесет опасности для жителей Владимира. Ожидаются сильный и мокрый снег, местами метель, в некоторых районах города появится гололед. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление гражданской защиты города. Ветер усилиться до 17 м/с. Кроме того, водителей предупреждают о заносах и гололедице на дорогах. Пешеходам также следует