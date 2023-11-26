Владимирская область получит более 100 миллионов на развитие туризма в регионе Владимирская...

Владимирская область получит более 100 миллионов на развитие туризма в регионеВладимирская область (в числе 25 субъектов РФ) в следующем году получит более 103 миллиона рублей по госпрограмме «Развитие туризма»«Развитие туризма остаётся одним из приоритетных направлений. Субсидия, которую получит Владимирская область, будет направлена на поддержку проектов в туристической сфере, продвижение событийных мероприятий, развитие общественных территорий в городах и районах. Наша основная задача сейчас поддерживать проекты, которые меняют пространства, создают атмосферу, привлекают гостей своей самобытностью. Предстоит большая работа по созданию качественной инфраструктуры. Бизнес активно включён в повестку, разрабатываются новые проекты, запускаются новые точки притяжения. Эта субсидия позволит нам поддержать лучшие предложения и практики в туристической сфере», – сообщил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.Как отметили в Правительстве Владимирской области, в 2024-2026 годах особое внимание также будет уделено развитию сельского туризма. На это Владимирская область получит 39,7 миллионов рублей из федерального бюджета.Фото: freepik.com