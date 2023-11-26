Всего в данной сфере органы прокуратуры выявили около 3,5 тысяч нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За 2023 год региональные и областные заказчики заключили 32 тысячи контрактов на сумму более 58 млрд рублей. Прокуратура Владимирской области выявила около 3,5 тысяч нарушений условий договоров — законодательство нарушали как заказчики, так и подрядчики.Всего за текущий год прокуроры вынесли 1204 представления, а также привлекли 780 лиц к дисциплинарной ответственности и 353 — к административной. Кроме того, в суд предъявлено 20 исковых заявлений и возбуждено 18 уголовных дел.В числе нарушений — ненадлежащее формирование потребностей, приобретение невостребованных товаров, принятие бюджетных обязательств в отсутствие лимитов, нарушения при формировании планов-графиков закупок и несвоевременное внесение в них изменений. Помимо этого не соблюдалось законодательство при выборе способа определения поставщиков, несоблюдение правил нормирования, бездействие при организации закупок. Выявлено 800 нарушений при оплате заказчиками работ.На сегодняшний день долг заказчиков перед предпринимателями составляет 66,4 млн рублей.