Стало известно их новое место дислокации.

С 26 ноября по 3 декабря текущего года во Владимирской области 26 камер фиксации нарушений переместят на новые участки. Камеры регулируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, пересечение двойной сплошной линии, отсутствие пристёгнутого ремня безопасности, движение без включенных фар или на красный свет, проезд знака СТОП и нарушение запрета движения грузовиков.В министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что камеры будут установлены на участках западного соединения автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с М-7 «Волга» 19 км, 16 км, 6 км, 9 км, 12 км, 13 км, 18 км; автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 351 км, 331 км, 323 км, 249 км; восточного соединения автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с М-7 «Волга» 4 км, 17 км; автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево 12 км; трассы М-7 «Волга» 113 км, 128 км, 245 км, 273 км, 294 км, 315 км; автодорог Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км; Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км; Владимир-Муром-Арзамас 66 км; Владимир-Муром-Арзамас 19 км; Муром- М-7 «Волга» 15 км; Владимир-Муром-Арзамас 118 км.