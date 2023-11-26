Во Владимирской области пресечены многочисленные факты управления автомобилями в состоянии...

Во Владимирской области пресечены многочисленные факты управления автомобилями в состоянии опьяненияВ октябре 2023 года наряд ДПС по Юрьев-Польскому району остановил автомобиль «Опель», за рулем которого находился 36-летний житель Кольчугинского района. По внешним признакам водитель находился в состоянии опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности и ему было назначено наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В октябре и ноябре текущего года ряд аналогичных фактов выявили сотрудники ГИБДД по городу Ковров.В районном центре инспекторы остановили 37, 26, 24 и 19-летнего водителей, которые лишены прав за «нетрезвую» езду. Кроме того, водители были пьяны, несмотря на назначенное наказание и отказались от прохождения освидетельствования.В другой день в деревне Погост инспекторы остановили автомобиль, в котором находился 35-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но вновь сель за руль, употребив спиртное. Также был выявлен факт «нетрезвого» управления автомобилем ещё одним ранее судимым 26-летним ковровчаниным.Такие же факты выявлены сотрудниками Госавтоинспекции в Александровском районе.В октябре за нарушение правил дорожного движения инспектором ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-21124», которым управлял 31-летний мужчина. По внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердил результат экспресс-анализа. Выяснилось, что ранее за аналогичное деяние мужчина получил штраф в размере 30 000 рублей и лишен прав на срок 1,5года.В этом же районе нарядом ДПС был остановлен автомобиль «Шевроле Ланос», за рулем которого находилась 38–летняя местная жительница, управлявшая транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, ранее привлеченной к административной ответственности.По всем фактам дознавателями районных подразделений полиции возбуждены уголовные дела.За совершение такого же деяния перед судом предстанут 38 и 54-летний жители Гороховецкого района.Автомобили, которыми управляли обвиняемые, были остановлены летом текущего года инспекторами ГИБДД."Поведение автолюбителей вызвало подозрение у госавтоинспекторов. Мужчинам предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В обоих случаях предположения подтвердились. При проверке документов, сотрудники ДПС также установили, что данные граждане лишены права управления транспортными средствами за ранее совершенное аналогичное правонарушение", - рассказали в ведомстве.В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com