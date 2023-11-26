Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость проезда в пригородных поездах
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Во Владимирской области с 1 января 2024 года повысится стоимость проезда в пригородных поездах
На минувшей неделе на заседании правления министерства цены и тарифов Владимирской области утвердили повышение стоимость проезда в пригородных поездах Северной И Волго-Вятской пассажирских компаний.
С 1 января 2024 года подорожает проезд в пригородных поездах. Рост общей стоимости проезда будет примерно 13,4,%.
Напомним, что с 22 июня 2022 года во Владимирской области, как и по всей стране, проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным.
Фото: freepik.com