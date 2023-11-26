Во Владимирской области собрали рекордный урожай картофеля. Картофеля в этом году накопали больше,...

Во Владимирской области собрали рекордный урожай картофеля.Картофеля в этом году накопали больше, чем в прошлом - рост урожайности 8 процентов. Данные приводит Владимирстат, подчеркивая, что рассматривался картофель хозяйств всех категорий урожайности. Показатель - 170 центнеров с гектара. Овощей (включая закрытый грунт) собрано 62 тысячи тонн. Зерна владимирские аграрии намолотили тоже больше - аж на 32 процента - 261 тысячу тонн.