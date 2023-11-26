Сотрудники министерства лесного хозяйства Владимирской области будут вести патрулирование совместно с ГИБДД. Нарушителям будет грозить штраф или уголовное дело.

В преддверии Нового года министерство лесного хозяйства усилило патрулирование лесов. Его будут вести лесничие совместно с сотрудниками ГИБДД. Владимирцам, пойманным на незаконной срубке ёлок, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей.Размер штрафов за срубку хвойных деревьев для граждан составит от 3 до 4 тысяч, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. В случае, если нарушитель нанесёт значительный ущерб более, чем на 5 тысяч рублей, в его отношении возможно возбуждение уголовного дела.Для тех, кто не признаёт искуственные ели, «живое» дерево можно приобрести в специально организованных местах для их продажи.