Жители Владимирской области могут проголосовать за лучший стенд на выставке Россия
Международная...
Жители Владимирской области могут проголосовать за лучший стенд на выставке "Россия"
Международная выставка-форум «Россия» проводит конкурс экспозиций, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Каждый желающий может отдать голос за свой родной регион.
Условия голосования:
Зарегистрируйтесь на сайте по ссылке
Выберите на карте наш регион
Отметьте галочками номинации (можно выбрать несколько)
Подтвердите свой выбор кнопкой «Проголосовать»
С вашей поддержкой Владимирский край получит достойную оценку на всероссийском уровне.
Фото: Правительства Владимирской области