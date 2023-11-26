Жители Владимирской области могут проголосовать за лучший стенд на выставке Россия Международная...

Жители Владимирской области могут проголосовать за лучший стенд на выставке "Россия"Международная выставка-форум «Россия» проводит конкурс экспозиций, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Каждый желающий может отдать голос за свой родной регион.Условия голосования:Зарегистрируйтесь на сайте по ссылкеВыберите на карте наш регионОтметьте галочками номинации (можно выбрать несколько)Подтвердите свой выбор кнопкой «Проголосовать»С вашей поддержкой Владимирский край получит достойную оценку на всероссийском уровне.Фото: Правительства Владимирской области