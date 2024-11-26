Ремонт школ во Владимире затягивается. Горадминистрация рассказала, что работы продолжаются в 26-ой школе и 1-й музыкальной. Подрядчик общеобразовательного учреждения №26 не успевает

Ремонт школ во Владимире затягивается. Горадминистрация рассказала, что работы продолжаются в 26-ой школе и 1-й музыкальной. Подрядчик общеобразовательного учреждения №26 не успевает закончить ремонт вовремя, то есть к концу ноября текущего года. Однако, как поясняют власти, осталось завершить монтаж системы отопления, проложить электросети и закончить работы по внутренней отделке. Алексей Алекин, официальный представитель мэрии Отставание