Злоумышленник сел за руль под предлогом проверки работоспособности машины и скрылся на ней в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 39-летнего жителя столицы. Потерпевший рассказал, что встретился с неизвестным молодым человеком в Сормовском проезде с целью продажи своего автомобиля «Порше». После того как неизвестный сел за руль под предлогом проверки работоспособности машины, он скрылся на ней в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 28-летний приезжий. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-группа УВД по ЮВАО(495) 709-18-18