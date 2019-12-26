Редкое астрономическое представление развернется на небе утром 26 декабря. Те, кому повезет, смогут наблюдать частичное (кольцеобразное) солнечное затмение и серп молодой Луны в сопровождении Венеры. В России, правда, его частично смогут увидеть только жители Екатеринбурга и окрестностей.

Редкое астрономическое представление развернется на небе утром 26 декабря. Те, кому повезет, смогут наблюдать частичное (кольцеобразное) солнечное затмение и серп молодой Луны в сопровождении Венеры.В этот момент диск Луны перекроет солнечный практически полностью: по данным специалистов американского агентства NASA, в момент пика наша планета будет закрыта от Солнца на 94,11 процента.Особенность этого затмения в том, что края светила все-таки будут видны, за что такие затмения называют кольцеобразными.Полной темноты в моменты такого затмения не бывает. Напротив, небо приобретает необычный багровый окрас, сообщает ГТРК "Южный Урал".Почти полная фаза затмения, максимальная длительность которого составит около 3,5 минуты, будет видна жителям и гостям Саудовской Аравии, стран Персидского залива, полуострова Индостан и Юго-Восточной Азии (главным образом, Сингапура и Индонезии).В России есть шанс увидеть это редкое небесное явление у жителей Екатеринбурга и окрестностей. Если, конечно, не помешает низкая облачность.Как сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, в момент восхода Солнца (в 9.34 по местному времени) у самого горизонта будет виден "совсем небольшой кусочек, закрытый Луной".Невооруженным глазом его смогут увидеть, правда, только в юго-восточной части неба жители верхних этажей жилых домов в Екатеринбурге. Но и им надо будет поторопиться, чтобы застать это "небесное представление": уже в 10 утра (по местному времени) Солнце будет абсолютно чистым.В следующие дни, 28 и 29 декабря в юго-западной части неба сразу после захода Солнца невооруженным глазом можно будет увидеть растущую Луну вместе с яркой Венерой.