26 декабря в прокат выходит широко разрекламированный Первым каналом фильм про декабристов Союз спасения. Одну из ролей в картине играет Софья Эрнст, жена руководителям первой кнопки Константина Эрнста. Причем ради искусства красавице пришлось целоваться с посторонним мужчиной.

26 декабря в прокат выходит широко разрекламированный Первым каналом фильм про декабристов "Союз спасения". Одну из ролей в картине играет Софья Эрнст, жена руководителям первой кнопки Константина Эрнста. Причем ради искусства красавице пришлось целоваться с посторонним мужчиной.В "Союзе спасения" значительная часть экранного времени уделяется подготовке к восстанию декабристов и боевым действиям на Сенатской площади 14 (26 декабря) 1825. Но нашлось в ленте место и для любовной линии.Зрители наверняка оценят историю любви Леонида Бичевина, который играет одного из главных зачинщиков восстания Сергея Муравьева-Апостола, и Софьи Эрнст, исполнившей роль Анны Бельско. Какие у них там любовные сцены, какие объятия!Напомним, что 29-летний подполковник Сергей Муравье-Апостол за участие в восстание был приговорен Верховным уголовным судом к четвертованию, замененному на повешение. Он был одним из трех казнимых, чья веревка оборвалась, и, как остальные, был повешен повторно.Женат он, в отличие от многих других участников заговора, не был, наследников не оставил. Историки уверяют, что он состоял в переписке с некой мадемуазель Гюене (или Гюгене) из Швейцарии – гувернанткой соседей Муравьевых по имению. Сохранилось дишь одно письмо Сергея к ней, но про любовь там нет ни слова.Зато на экране она будет во всей красе – Софья Эрнст постаралась! Бичевин, правда, признался, что изначально пробовался в картину с другой актрисой: "У нас были как обычные пробы, так и коллективные, а еще парные с претенденткой на роль Анны Бельской. Но на нее тогда пробовалась другая актриса".Режиссер и продюсер в итоге решили снимать жену главы Первого канала , которая сегодня находится на сносях. "С Софьей нам замечательно работалось. Она прекрасный партнер, прекрасный человек. И с ней по-человечески очень комфортно общаться. Она немножко пацанка такая, своя. По крайней мере, у меня такое впечатление сложилось: мы могли и пошутить, и подколоть друг друга", – цитирует сексуального БичевинаНеизвестно, как к любовным сценам с участием молодой жены отнесся сам Константин Львович. Однако на столичной премьере картины он счастливо улыбался.